“Mi prioridad será eliminar la rosca mafiosa y corrupta de Asunción”

–¿Por qué se postula?

–Es necesario que mejoremos la calidad de los recursos humanos dirigenciales en el sector público, ergo, político. Nuestros representantes lastimosamente hoy no son personas formadas, no son personas con valores, o escasean aquellos que encarnan genuinos principios. Muchísimas personas que llegan al cargo simplemente para robar, para tranzar, para pegar el golpe y enriquecerse lo más rápido posible. Yo hice denuncias contra la corrupción en la Municipalidad. Conozco la caja paralela que todavía está ahí adentro, cómo opera esta rosca mafiosa y corrupta que come nuestros impuestos. De qué me sirve a mí como ciudadano emprender, trabajar y pagar impuestos si van a una caja paralela, para pagar a funcionarios que entran sin concurso, a amantes, chongas y chongos, y luego quedamos con pocos caminos, con rutas rotas, servicios deficientes, con una municipalidad y un país fallido. No quiero vivir en un Estado fallido. Tenemos que movernos, involucrarnos. Ese es el mensaje, que el sector ciudadano se involucre.

–¿Con qué equipo está trabajando?

–Tenemos que ponernos las pilas de forma responsable y decir “es hora que entre todos busquemos las soluciones más factibles para este entuerto”. Es así como empezamos a activar políticamente desde hace un tiempo. Yo empecé en el Partido Encuentro Nacional, de la mano de la diputada Kattya González. Estamos trabajando fuertemente para darles de nuevo a las instituciones personas de bien, ciudadanos de bien. Eso es lo que buscamos para la Municipalidad de Asunción. Necesitamos que el poder ciudadano vuelva a gobernar la municipalidad.

–¿Quién nos asegura que no será devorado por el sistema?

–Uno tiene que conocerse a sí mismo de una manera muy profunda, a nivel personal, a nivel espiritual, y entender qué es lo que desea para su vida. Yo sé lo que deseo. No deseo ni necesito forrarme de manera ilegal para obtener millones de dólares, una mansión, un Ferrari o pagarles a mis amantes paseos por el Caribe. No quiero eso. Quiero que la gente viva bien en su ciudad, que tengamos buenos caminos, buenas calles, buenas veredas, plazas públicas. Quiero que el contribuyente vea su dinero invertido.

–¿Quiénes forman su lista de concejales?

–Soy candidato del Encuentro Nacional. Hemos firmado una alianza con el Movimiento Plan de Acción Ciudadana de la abogada Rosa Vacchetta, y con el Partido Demócrata Cristiano (PDC), donde están el profesor Horacio Galeano Perrone y Jorge Castro, entre otros. La alianza se llama Encuentro Ciudadano y el lanzamiento será el 6 de marzo en la Costanera. En la lista de concejales están Rosa Vacchetta, el tenor Jorge Castro, el doctor Marcelo Rivas, Teresita Silvero, Fernando Benítez, la activista Jazmín Galeano, y más. Tenemos que poner la casa en orden. En la Municipalidad hay muchísima corrupción. Una de mis principales prioridades es eliminar esa rosca mafiosa que maneja recaudaciones, porque hay una rosca mafiosa que se queda con nuestros impuestos, hay una caja paralela que maneja nuestros impuestos en Asunción y nosotros vamos a reventarla. Una vez que tengamos nuevamente el control de nuestras finanzas ahí, podremos reinvertir en obras de desagüe pluvial, de desagüe cloacal, en lo que tenga que ver con las calles, en hacer nuevas avenidas. Si no hay recursos, no se puede hablar de proyectos.

–¿La prioridad es combatir la corrupción?

–Vamos a encarar una lucha frontal contra la corrupción, que está totalmente estructurada en la municipalidad, pero que no es invencible. Es mentira que cualquiera que ingresa a la Municipalidad es consumido por el sistema, es consumido si no se anima a jugarse el todo por el todo. Si llegás no tenés que tener miedo de los concejales. La ciudadanía va a ser nuestro principal aliada, y no va a permitir que ninguna Junta Municipal nos venga a poner los puntos sobre las íes. Con el poder democrático vamos a comandar Asunción. Tocamos fondo. No podemos caer más bajo. En plena pandemia se reunían entre cuatro paredes para ver cómo direccionar los fondos, mientras por otro lado había personas que perdían su puesto de trabajo, gente que quedaba en la calle.

–¿Cómo cuidará los votos que reciba?

–Estamos trabajando fuertemente. Necesitamos cerca de 5000 personas en Asunción para cuidar los votos. Son como 1500 mesas. Nuestro equipo está sumando gente, a los que llamamos los “guardianes de la democracia”. En estas elecciones se implementa un nuevo sistema de voto, y las listas desbloqueadas. Consideramos que la publicidad, los medios de prensa y las redes sociales van a hacer que la gente pueda participar más, pueda salir a votar. Vamos a levantar el porcentaje de participación hasta el 70 u 80 por ciento, y con eso reventamos a la estructura. El voto prebendario tiene fecha de vencimiento.

–¿Hay confianza en la Justicia en caso de tener que recurrir a ella?

–Hoy por hoy, la Justicia tiene un gran desafío por delante, devolvernos la confianza. De buenas a primeras no hay confianza, porque la Justicia demostró no ser confiable. Si es que quiere ganarse de vuelta el crédito, el Poder Judicial tiene que ponerse los pantalones. Necesitamos previsibilidad, no pueden existir sentencias contra la ley. Vivimos en chicanas, con casos que llevan décadas en los tribunales. Hoy no confío en la Justicia. No confiamos en el Ministerio Público, no confiamos en Sandra Quiñónez.

–¿Qué piensa de los demás candidatos?

–Está de más decir que yo no confío en Martín Arévalo, en Óscar Rodríguez ni en Dani Centurión (precandidatos colorados). No somos oposición, somos una opción diferente. Dicen que no hay opciones, pero esa es una falacia.

–¿Podrá vencer las estructuras de la ANR y el PLRA?

–Confío en la ciudadanía. Vamos a vencer esas estructuras. Estoy seguro, vamos a ganar. Lo sentimos en la calle.

–¿Existe posibilidad de que decline su candidatura?

–No existe esa posibilidad. Algunos lo hicieron por algún cargo (Juan Manuel Brunetti). Yo no quiero ningún ministerio, ningún consulado, quiero mejorar mi cuadra, mi barrio, mi ciudad. No hay nada que pueda comprar eso.

–¿Algún mensaje para la ciudadanía?

–Le digo a la ciudadanía que quiero su voto. Con el asunceno ganamos Asunción. Lo único que deseamos es vivir en una ciudad mejor. Tengan esperanza, les aseguro que voy a hacer bien las cosas.