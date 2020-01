Mi pobreza edulcorada

Semanas atrás conté en televisión una anécdota de infancia que ya había referido alguna vez en esta columna. Corresponde a una de las tantas crisis económicas que soportó mi familia, como casi todos los paraguayos en algún momento. Un internauta que vio el programa me preguntó por qué esa pobreza no me marcó como ha ocurrido con tantos. Hoy quiero responderle.