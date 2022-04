“Mi objetivo es traer esa corona a Paraguay”

Historia. Alexhia Naddir Bartumeus Bittar de 1,74 cm. de estatura está cursando el tercer año en el colegio Inmaculada Concepción de Encarnación, donde es alumna sobresaliente con promedio 5. Estudió inglés, guaraní y francés.

Es una deportista multitalentosa. Juega al hockey, pádel y golf, deportes en los que ganó medallas en categorías nacionales e internacionales. Asimismo ganó medallas en natación, patinaje artístico y tenis. Es propulsora de actividades sociales de la comunidad llevando experiencias de aprendizaje en imagen personal, etiqueta, protocolo, salud, autocuidado, y autoestima. Su proyecto se basa en compartir tiempo de calidad con las niñas y jóvenes de diferentes barrios compartiendo sus historias de vida, escuchándoles, enseñándoles sobre el cuidado personal y aprender de ellas.

“La propuesta de ser Miss Teen Universe Paraguay fue en el 2019 pero en ese momento no me sentía preparada. Tenía muchos miedos e inseguridades. En la tercera vez que me proponen es que decido hacer un cambio de chip. Me empecé a mentalizar que podía hacer los miedos a un lado y llenarme de fuerza interior. Fue ahí cuando tomé la decisión de ponerme mi armadura y decir que sí. El año 2021 fui designada Miss Teen Universe y desde entonces asumí esta responsabilidad, me preparo arduamente en varias disciplinas para representar y poner nuestra bandera en alto. Ahora ya no soy solo Alexhia. Ahora soy Paraguay”, refirió la compatriota, agregando que quiere inspirar a los jóvenes que dejen el miedo atrás y sigan todos sus sueños.