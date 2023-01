México descarta sumarse a la propuesta de moneda regional

La propuesta, que surgió en vísperas de la VII Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) que se celebra este martes en Argentina, recibió el apoyo del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Pero, cuestionado por el tema, López Obrador dudó de la veracidad de la iniciativa.

“Acerca de la moneda, yo quiero aclarar algo, no estoy seguro de que sea una propuesta de Argentina y de Brasil, creo que puede faltar información. Yo no he visto nada sobre este tema, el que exista una moneda entre Brasil y Argentina, no. No hay nada”, aseveró. EFE