Metrobús: Saldo del crédito podría usarse en otros proyectos

Tras una reunión realizada ayer en el Ministerio de Hacienda entre autoridades de la cartera y del organismo multilateral, la representante del BID en el país, Florencia Attademo-Hirt, afirmó que los recursos del préstamo siguen disponibles a pesar de la suspensión de obras del Metrobús.

Señaló que la decisión de cómo utilizar esos fondos depende exclusivamente del Gobierno Nacional y que el banco no presentaría objeciones en caso que se decida cambiar el proyecto.

Definición. Consultado al respecto, el ministro de Hacienda, Benigno López, indicó que están esperando una decisión final por parte del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) al respecto.

El jefe del Equipo Económico remarcó que hasta el momento no hay una definición sobre la continuidad o no del plan vial, por lo que no se puede avanzar en concretar la financiación para otros programas. No obstante, se maneja de manera extraoficial que el dinero sobrante podría utilizarse para obras complementarias en las zonas aledañas al Metrobús (mejoramiento vial, desagües pluvial y cloacal) o para la ampliación de los trabajos en la ruta Transchaco.

El saldo actual sin ejecutarse ronda los USD 70 millones.

“Hay un crédito aprobado que tiene un saldo. Ese saldo, con un acuerdo, podés redireccionar a otros sectores, pero depende primero de la decisión de qué hacer con el Metrobús. Hoy las alternativas que analiza el MOPC son cerrar el proyecto o reacondicionarlo”, manifestó el titular del Fisco.

Sobre la contratista de las obras (Mota Engil), que recibió un anticipo pero aparentemente no concretó los trabajos, dijo que se está avanzando también en un proceso de conciliación de las cuentas.

Reestudio. El gerente de Reconversión Urbana y Metrobús del MOPC, Óscar Stark, mencionó ayer, respecto de lo que se haría con el saldo de los recursos destinados al Metrobús, que los mismos siguen a disposición del proyecto citado, y que no se ha tenido ninguna novedad respecto de una eventual modificación del destino de ese dinero.

“Todavía faltan estudios a realizar respecto del mismo Metrobús, como por ejemplo el que está relacionado con el alcantarillado sanitario y otros que están incluidos también en esta obra”, indicó el funcionario.

Stark había ratificado en otra oportunidad que la política del Gobierno es seguir con el proyecto, pero primero solucionando el problema de las afectaciones de los más de 2.000 frentistas.

Señaló que nuevos estudios darán más luz a la fallida obra del gobierno anterior y que ya hablan con el BID para la ampliación del plazo de la financiación, que vence en el año 2020.