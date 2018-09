Metrobús: Comerciantes hicieron reclamos a Ferreiro

Leonardo Ojeda, representante de los comerciantes, informó que se exigieron algunas determinaciones, como el mantenimiento operativo de las casillas durante el desarrollo de la obra. También pidieron que etas se modernicen y aceptaron el hecho de que se mantenga un solo carril sobre la calle Pettirossi en su sentido actual. El carril que viene por Mayor Bullo se solicitará que se traslade a General Aquino, añadió Ojeda.

“Queremos que no se toquen las casillas y que se modernice toda la avenida Silvio Pettirossi, que sea todo canalizado, como una avenida comercial. El jueves que viene vamos a tener una nueva reunión con la Municipalidad”, remarcó el frentista.

Para los próximos días no se prevén manifestaciones, dado que la idea es primero volver a dialogar con Ferreiro, de manera de ir creando consenso. No obstante, de no conseguir la concreción de los pedidos, las movilizaciones continuarán así como los reclamos al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones acotó.

De esta reunión no participaron los frentistas del microcentro asunceno.

ITAIPÚ PENDIENTE. Relató que otra cuenta pendiente de la Comuna capitalina tiene que ver con los trabajos de modernización que venía ejecutando la Itaipú Binacional. Señaló que los trabajos comenzaron hace cuatro años y hasta ahora no terminaron.