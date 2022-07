Metallica se impresiona con Master of Puppets en Stranger Things

Sin embargo, la banda se mostró gratificada de ver no solo que incluyeran su canción Master of Puppets, del disco homónimo, sino también la escena tan primordial que construyeron alrededor del tema.

“Estábamos entusiasmados de ver el resultado final y cuando lo hicimos quedamos totalmente alucinados”, expresó la agrupación.

Los integrantes indicaron que de lo bien hecho que está la escena, algunos amigos suyos pudieron adivinar la canción tan solo viendo unos segundos la mano del actor Joseph Quinn en el tráiler. “¿Cuán cool es eso?”, agregó el grupo.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Metallica (@metallica)

Por último, Metallica se sintió honrado de formar parte del viaje de Eddie, personaje que se ganó el corazón de los fans, y acompañar a otros artistas destacados en la serie.

Los últimos dos capítulos de la cuarta temporada de Stranger Things se estrenaron el 1 de julio en Netflix. La escena de Eddie interpretando Master of Puppets es, probablemente, una de las mejores, no solo en la serie, sino a nivel ficción.

Otra banda que destacó a Eddie fue Iron Maiden. La escena en la que es mencionada ya es utilizada como meme por los internautas. De de hecho, en el chaleco de Eddie hay un guiño a la banda inglesa.

Stranger Things no solo acertó con Master of Puppets, también revivió otra joya de los 80, como lo es Running Up That Hill, de Kate Bush. La quinta temporada saldrá dentro de dos años.