Mercosur y UE

ESTADO ACTUAL. Hoy en día, el acuerdo sigue en revisión legal. Hay solo algunos pocos problemas para el acceso a los mercados de ambos bloques. Sin embargo, hay temas centrales en conflicto, tales como la deforestación, el cambio climático y otros conexos. Al respecto, hay un principio de consenso, que no afectará el acuerdo en sí y que podrá ser incorporado al mismo como un anexo o “side letter”, con compromisos adicionales, de forma que se acelere el proceso de forma que el acuerdo pueda estar listo para la firma este año 2021. Algunos países involucrados sugieren pasarla para 2022 después de las elecciones en Francia y Brasil, porque estos son los dos más enfrentados en los conflictivos temas actuales. No hay que subestimar, sin embargo, la oposición, aparte de Francia, también de Austria, Bélgica y Holanda, a la firma de ningún acuerdo si es que Brasil no presenta compromisos formales y fidedignos de que acabará con la deforestación del Amazonas, el pulmón del mundo.

AUSPICIOSA PROPUESTA. Ese potencial acuerdo entre ambos bloques económicos es el más ventajoso que jamás se hubiese formulado entre ellos. He aquí algunos ejemplos de la ventaja de lograr una cooperación con la UE:

Creará un mercado de bienes y servicios de unos 800 millones de consumidores y casi una cuarta parte del producto mundial, sumando ambos bloques. Solo en la UE están unos 500 millones, cerca del 20% del mismo.

Se garantiza a los países mercosurianos el acceso a un mercado estratégico, el de la UE, que tiene un producto interno bruto (PIB) de unos 17 millones de millones de dólares, un per cápita de unos 34.000 dólares anuales.

El acuerdo promueve el comercio al eliminar los aranceles para el 93% de las exportaciones del Mercosur a la UE, otorgando un trato preferencial para el 7% restante.

La UE es considerada el “primer inversor mundial”, es decir, es frecuentemente la mayor fuente de inversiones extranjeras directas en los países involucrados con ella.

Impulsa fuertemente el aumento del producto mercosuriano a través de la transformación de la matriz productiva, la integración de cada país a cadenas de valor, mayor generación de empleo en ellos y un mejor desarrollo de las economías subregionales. Culmina un proceso de negociación que se extendió por casi dos décadas, cobrando un renovado impulso desde 2016.

No obstante, las dificultades reales y potenciales entre la UE y el Mercosur no deben ser subestimadas, porque son varios y muy influyentes los países opositores a este acercamiento.

PROBLEMAS A SER SUPERADOS. También tenemos que ser conscientes de que el inconveniente no es solamente la deforestación en Brasil, sino también en otros países fundadores, como en Paraguay, y en países asociados al Mercosur. Digno de consideración por los negociadores mercosurianos es también el hecho de que el Mercosur, a pesar de los avances logrados, no ha logrado a constituir genuinamente ninguna zona de libre comercio (en los países mayores Argentina y Brasil prevalece el proteccionismo), que nunca se ha logrado armonizar las políticas públicas entre ellos y que, para mayor desgracia, se ha apoderado de unos y otros una ideología de izquierda rancia o trasnochada, que impide el logro de tales nobles objetivos. Mientras no se solucionen estos problemas mercosurianos, los principales obstáculos para al afianzamiento de la cooperación con la UE pueden estar en el Mercosur, no en ella.