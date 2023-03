Melgarejo afirma que es una decisión unilateral de EEUU y que se defenderá

“Es una decisión unilateral que toma el Gobierno o el Estado de ese país. La asumimos. Ellos tendrán su motivo. Tengo la oportunidad dentro de lo que es en el marco de la Justicia de mi país en ser investigado”, indicó en declaraciones a la 1080 AM.

Mencionó que está siendo sometido a un procedimiento penal en referencia al caso de la sobrefacturación de mascarillas y contratados durante la crisis por el Covid-19.

“Nunca rehuí y nunca he presentado un escrito. No presenté ningún incidente en ese proceso. Considero que no existió ningún tipo de conducta que tenga relevancia penal ni de ninguna circunstancia en mi actuar”, se defendió.

El ex funcionario de la administración de Mario Abdo mencionó que buscará información –a través de sus abogados– para tener datos sobre los fundamentos que tuvo el Gobierno de Estados Unidos para declararlo significativamente corrupto.

“A partir de ahora trataré de informarme de los fundamentos de esta designación y nos defenderemos en los estrados donde corresponda hacerlo”, significó.

Durante la conferencia de prensa de la Embajada de Estados Unidos, el informe oficial señala que el Departamento de Estado tiene información fidedigna de que Melgarejo malversó fondos públicos mientras se desempeñaba como director de la Dinac. Agregó que la corrupción inflige costos sustanciales a la economía, la sociedad y la seguridad. “La corrupción frena la inversión y la asistencia extranjera que tanto se necesitan, facilita el crimen organizado”, dijo el embajador Marc Ostfield.



