Melgarejo, accionista de entidad financiera

Una fotografía en la que se observa a Édgar Melgarejo, ex titular de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), junto a los principales accionistas de la financiera Cefisa fue difundida en los últimos días a través de las redes sociales, lo cual generó dudas sobre la participación del ex funcionario en la firma. Ramiro López, gerente general de Cefisa, explicó a Última Hora que Melgarejo es accionista de la empresa, pero que con una participación de alrededor 4%, motivo por el cual su nombre no figura en la nómina correspondiente que publica la compañía financiera en su página web.