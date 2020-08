Meghan y Harry adquirieron una casa en Santa Bárbara

El príncipe Enrique y la duquesa de Sussex, Meghan Markle, adquirieron una mansión de 14,6 millones de dólares en California (EEUU), informó esta semana el portal de noticias sobre famosos TMZ.

Esta lujosa residencia se encuentra en Montecito, un exclusivo barrio de la parte oriental de Santa Bárbara, Estados Unidos (EE.UU), que es una ciudad costera situada a unos 150 kilómetros al noroeste de Los Ángeles, donde viven desde julio. “Se han instalado en la tranquila privacidad de su comunidad desde su llegada y esperan que esto sea respetado por sus vecinos”, le confirmó un representante al medio HELLO! imponente mansión El diario Los Angeles Times aseguró que la casa tiene unos 1.350 metros cuadrados y que está emplazada en un terreno de casi tres hectáreas de superficie. Cuenta con nueve dormitorios, una piscina, una pista de tenis, un cine privado, un gimnasio, un spa y una sala de juegos. Además de la residencia principal, también hay una casa de invitados. En Montecito tienen casa estrellas como Oprah Winfrey, Ellen DeGeneres o Ariana Grande. El príncipe Enrique y Meghan Markle viven en California desde que esta primavera se mudaran tras un breve tiempo en Canadá, ya que tras desvincularse de la vida monárquica pretenden retomar el trabajo de ella en Hollywood. La pareja y su hijo se mudaron antes de lo previsto por la crisis del coronavirus para así evitar que el cierre de fronteras afectara a su vida laboral en EEUU y les dejara atascados en Canadá. Desde que salieron del Reino Unido en marzo de este año tras renunciar a la monarquía británica, los duques se alojaron en una exclusiva mansión en las colinas de Beverly Hills con doce cuartos de baños y que pertenece al empresario Tyler Perry. Sin embargo, querían algo propio. Fue la mismísima Winfrey -quien fue una de las invitadas estelares en la boda real en mayo de 2018- quien intervino para que lograran el acuerdo entre las partes. Todavía no circularon imágenes ni detalles de la operación inmobiliaria. No obstante, los especialistas apuntan a que los duques no buscaban una mansión excéntrica sino una con características de hogar familiar, del estilo de Frogmore Cottage, en la que vivieron casi dos años en el Reino Unido. Demanda contra paparazzis En julio presentaron una demanda en los juzgados de Los Ángeles contra los paparazzi que sobrevolaban drones sobre su residencia temporal en Los Ángeles para obtener fotografías e imágenes de su vida íntima, por lo que el traslado a Montecito se entiende como un intento de buscar una mayor privacidad. En su denuncia aseguraron que algunos paparazzi llegaron a volar drones "a apenas 6 metros" de su casa y en ocasiones hasta "tres veces al día". "Otros han volado helicópteros sobre el patio trasero de la residencia, tan temprano como las 5.30 de la mañana", añadieron en su escrito. EFE



