Medidas del BCP tendrán efectos solo cuando pase la emergencia

El economista Gustavo Rivas considera que el repago del crédito, por más que se flexibilice, depende de la generación de flujo de caja producto de las ventas, es decir, la mayor flexibilidad que se pretende proporcionar a la refinanciación de deudas no tendrán una influencia importante si las empresas no logran aumentar su actividad. “Hay dos estratos bien diferenciados en Paraguay: El de actividad jornalero depende de sus ventas diarias y los negocios estructurados. La cadena de pago se va a cortar y esto va a generar inconvenientes de no solucionarse rápido”, sostiene.