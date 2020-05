Médicos aseguran que insumos en los hospitales ya escasean

Incertidumbre. Los médicos que cumplen su labor en los distintos servicios de salud no saben aún qué hacer ante la escasez de equipos de bioseguridad y solicitan que sean lavables.

“Nosotros aún no vemos nada de lo que planteamos, lo que se pretende para realizar nuestra labor profesional. Lo que teníamos, lo que compramos o nos donaron prácticamente estamos utilizando todo, ya no estamos teniendo más”, reveló la doctora Gloria Meza, referente del Círculo Paraguayo de Médicos (CPM). “Yo tuve cirugía en Clínicas este jueves último y no me dieron nada nuevo, nada de EPI, pero nada de nada no hay. No hay papel para secarse manos, no hay alcohol para ponerse luego de tocar superficies. En vano nos reunimos dos horas hablando de protocolos si no hay nada. Protocolo for export. Solo en los papeles”, señala un mensaje enviado a la referente del CPM. Tapabocas, mascarillas, protector facial y delantales de material impermeable lavable son algunas de las más urgentes necesidades, detalló Meza. Expresó además su temor por los insumos desechables, considerando que se generará basura patológica. Enfatizó que no se sabe cómo serán eliminados esos desechos. Reveló además que no hay aún un criterio conjunto entre los profesionales para saber qué medidas tomarán ante esta situación. Señaló que se dan casos de amedrentamiento en algunos centros asistenciales por exigir dichos equipos. PEDIDOS El gremio solicita al MSP testeos masivos, aleatorios, periódicos y focalizados al personal de salud para poder organizar la política de recursos humanos y el regreso a la actividad de quienes se contagiaron con el Covid-19. “Expresamos nuestro reconocimiento a aquellos del personal de salud que están afectados por esta epidemia y, por lo tanto, resguardados en sus casas o en hospitales albergues, así como a sus familiares. A todos nuestros colegas que están luchando día a día contra esta enfermedad, nuestra profunda admiración y respeto”, señalan en un comunicado. Aunque se ha dado un gran incremento de casos de Covid-19 en el país, La situación se presenta bastante controlada por el momento, señala el viceministro de Atención Integral a la Salud, doctor Juan Carlos Portillo. En este sentido, se refiere a los hospitales con poca afluencia de pacientes y que la gran cantidad de positivos están en los albergues. Según comentó el referente de Salud Pública, varios procesos licitatorios para la compra de insumos están en marcha. Agregó que hasta el momento el stock disponible da para aguantar entre dos o tres semanas. Esto puede extenderse incluso más si el ritmo de contagios en el país se sigue manteniendo como ahora en bajo nivel y se sigue controlando a los que llegan del exterior.



600.000

mascarillas quirúrgicas fueron donadas por Itaipú esta semana. A ello se sumaron guantes y otros.



14.000.000

de dólares es el monto que el MSP ha destinado a la compra de equipos e insumos que vienen de China.