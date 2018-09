Médicos alertan sobre cursos exprés de “Medicina Estética”

Al Círculo Paraguayo de Médicos (CPM) y a la Sociedad Paraguaya de Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética (Spacpre) les preocupa la falta de control de esos “cursos exprés”, pues esa especialidad “no existe” en ese campo de la cirugía médica, según refiere el Dr. Carlos Alfieri Nisenbaum, integrante de la Spacpre.

“No existe la Medicina Estética como especialidad en ningún país. Es algo que se creó de la nada y engloba a estos médicos que no tienen especialidad en cirugía plástica”, indica y levanta la perdiz: “Son médicos que terminaron los seis años de Medicina, pero no terminaron la residencia, no son clínicos ni cirujanos”.

Tanto la Universidad Nacional de Caaguazú (UNCA) como la Universidad del Pacífico (UP) son los que tienen el aval del Cones para dar esos programas. Ninguna autoridad atendió a los números telefónicos que tienen en internet y donde promocionan lo que será el 1er Congreso de Medicina Estética y 1er Simposio de Ginecología Regenerativa.

Esa actividad será en Asunción los próximos 20, 21 y 22 de setiembre, según anuncian en su cuenta de Twitter. Organiza la Sociedad Paraguaya de Medicina Regenerativa y Clínica Estética y la Asociación Paraguaya de Medicina Estética, cuya directora, la Dra. Ana Rodas, quien es especialista en Ginecología Estética y Envejecimiento Fisiológico, figura en el staff de expositores del mencionado encuentro.

“Los cirujanos plásticos no promovemos esos cursos porque junto a los dermatólogos somos los únicos que podemos aplicar toxina botulínica (botox), ácido hialurónico, estética facial y corporal”, apunta y añade que esos programas son exprés porque están seguros que se desarrollan una vez a la semana.

“Y no es que se hace un curso en un hospital o una clínica habilitada. La especialidad de dermatología o de cirugía plástica conlleva cuatro años en un hospital”, apunta el experto que integra también la Federación Ibero Latinoamericana de Cirugía Plástica (Filacp).

Uno de los programas homologados por el Cones contempla 18 meses (un total de 834 horas) para la citada especialización. “Esos 18 meses no son todos los días de ir a un hospital a aprender, a resolver casos problemáticos. La residencia en este campo, en los primeros dos a tres años, son de reconstructiva y plástica: reparar complicaciones de los pacientes”, explica.

La Dra. Gloria Meza, presidenta del CPM, cuenta que la titular de dicha asociación pidió unirse al círculo. Pero, cuando se le indicó que debían tener el aval de sus pares de la Spacpre, eso “les espantó”.

“Me trajeron todos sus programas de estudios, vinieron para ser socios del Círculo. Pero les dije que tienen que ser evaluados por sus pares y ahí se trancó”, recuerda.