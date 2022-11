Médico, a juicio por la muerte de Nicora

El médico Aureliano Espínola irá a juicio oral por homicidio culposo, por el fallecimiento del ex diputado Fernando Nicora a raíz de varias complicaciones, ocurrido en agosto del 2020.

La salud del ex legislador se había complicado y, pese al pedido de la familia, no se le hizo la prueba contra el Covid, siendo asistido con un tratamiento que no correspondía a la enfermedad.