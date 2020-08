MEC suspende la bonificación a los docentes por hijos recién nacidos

La medida se publica a días de conocerse que la cartera estatal ya había suspendido los reemplazos para permisos por maternidad que afectan a más de 2.000 docentes que pudieran ocupar cargos vacantes y también a las profesoras en periodo de reposo.

La medida indignó a los educadores, que lamentan que pese a todo el esfuerzo que realizan para dar continuidad a la educación, se tomen este tipo de decisiones. Los sindicatos coinciden además en que las suspensiones de estos beneficios se dieron de manera unilateral sin consultar a los estamentos.

La nota. La circular está firmada por el director general de Administración y Finanzas y coordinador de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos del ministerio, Alejandro Duarte. En la nota, el funcionario alega que se basan en decretos del Ejecutivo en pandemia en la que se suspenden todo tipo de pagos por bonificaciones familiares.

Cada docente debe recibir un subsidio familiar de G. 80.000 por cada hijo menor de 18 años de edad, hasta un máximo de 4 niños.

El MEC también decidió cortar el pago por defunciones de los profesores, donde se realiza un promedio en base al aporte de los últimos 10 años de carrera del docente y se destina a sus familiares.

En una de las últimas conferencias de prensa del ministro de Educación, Eduardo Petta, prometió “pelear” por el incremento del 16% del salario de los educadores para el año que viene. No obstante, no solo no informó sobre estos recortes a subsidios familiares, sino que además ya remitió el proyecto de presupuesto para el 2021, en el que se desconoce si incluyó o no este reajuste mediante una adenda.

“Ya violentaron el Derecho de la maternidad, ahora ya no recibirán solicitudes de hijos recién nacidos. Es parte de la precarización de la educación pública”, apuntó Gabriel Espínola, secretario general de la Otep - Auténtica.

Los gremios indicaron que esta precarización ya viene dándose antes de la pandemia, cuando las bonificaciones por maternidad tienen un retraso histórico.

La Unión Nacional de Educadores (UNE) reclamó que estos permisos de maternidad cancelados afectan el reposo de las profesoras y la posibilidad legal de encargarse de sus hijos.

A lo único que se comprometieron las autoridades del ministerio hasta la fecha es a formar una mesa de trabajo a cargo del director de Gabinete, Américo Riquelme, funcionario comisionado del IPS. “No se garantiza el permiso de maternidad para que las compañeras puedan estar tranquilas con la familia, realmente atenta contra todo derecho”, repudió Blanca Ávalos, dirigente de la Otep - SN.

Exigen al MEC que revea estas decisiones.