MEC sumaria y retiene sueldo de docente enferma de cáncer

La jueza en lo administrativo que firmó el sumario es la funcionaria Alma Ferreira.

“Estoy sometida a mi cama, no me puedo mover y mi hijo que está conmigo ya perdió su escolaridad, todas las autoridades acá saben de mi situación, yo no puedo más”, expresó entre lágrimas, Gauto.

Es catedrática y cuenta con varios rubros en el Centro Regional de Educación José Gaspar Rodríguez de Francia de Ciudad del Este.

La medida de la cartera estatal se dio debido a las ausencias de la maestra a la institución educativa, pese a que la profesora asegura que todos los documentos sobre su situación fueron entregados y las autoridades de la supervisión del Este y del colegio regional están al tanto.

“Me dijeron en la supervisión que todos los documentos de mi caso desaparecieron, pero todos tenían conocimiento, que fui agravando mi situación, son enfermedades muy fuertes”, agregó la maestra.

Incluso –comentó– debió hacer sus tratamiento de quimioterapia y radioterapia en Asunción, por lo que debió trasladarse desde Alto Paraná en numerosas ocasiones.

“Que la jueza del caso te explique el sumario, yo estoy en una reunión y verifico luego”, manifestó Marcelo Duprat, asesor jurídico del MEC ante la consulta de ÚH. La jueza Alma Ferreira no respondió los mensajes al WhatsApp ni atendió las llamadas desde este medio.

Duprat ya recibió denuncias anteriormente por dejar su puesto de trabajo para hurrear a favor de Marito.

Ocurrió cuando estaba en plan el juicio político contra el Ejecutivo por la entrega de la Itaipú Binacional .



Pide apoyo

La profesora Gauto Rodríguez, comentó que en varias ocasiones escribió al ministro de Educación, Eduardo Petta, a través de las redes sociales, donde el ex director de la Caminera se muestra conectado casi de manera permanente. Indicó que si bien no recibió todavía respuesta, no pierde las esperanzas de ser escuchada por las autoridades de la cartera.

“Yo le escribí al ministro en las redes, espero que conozca mi caso para que sepa todo lo que está sucediendo, espero su apoyo”, manifestó la docente.