MEC capacitó solo a 11% de maestros en plataforma virtual

“Hoy están siendo capacitados un número importante de docentes, sobre todo de la Educación Media y en el área técnica, que son 8.000 profesores. Teams permite formar redes de conocimiento y vamos a realizar más adelante evaluaciones para certificar estas capacitaciones”, adelantó el viernes pasado la viceministra de Educación Superior, Celeste Mancuello.

Recién tras las críticas se dispuso una capacitación virtual que se encuentra dentro del sitio oficial de la cartera educativa, donde los profesores pueden abrir una pestaña denominada “capacitaciones”. Se trata de tutoriales con videos para el uso de Teams Office 365.

Críticas. Docentes cuestionan al MEC por forzar el uso de esta herramienta, cuando es de alto costo y requiere de demasiado espacio libre en los aparatos celulares. “No se puede usar Teams en la zona rural por varios motivos. Estamos en pandemia y muchos padres perdieron el trabajo, no tienen ni pueden adquirir celulares de alta gama. No hay conectividad o no cuentan con recursos económicos para cargar saldo, también hay más de un hijo en edad escolar y un solo teléfono”, indicó Gloria Domínguez, a través de la fanpage del MEC, durante la transmisión de la reunión.

El secretario general de la Organización de Trabajadores de la Educación (OTEP-Auténtica), Gabriel Espínola, indica que todas las administraciones de Educación tienen una falencia de gestión al no poder aplicar capacitaciones en el uso de TIC pese a contar con millonarios recursos del Fondo de Excelencia (Feei).

Recordó que hay USD 120 millones disponibles desde hace cinco años para capacitar y usar TIC, pero que ninguna administración se hace cargo del asunto.

“De alguna manera es la irresponsabilidad de quienes no estando con la básica experiencia en la educación han tomado la administración de lo que significa el Ministerio de Educación y Ciencias, y mucho menos en la pandemia”, agregó.