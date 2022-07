MEC arrastra 4 años de críticas en transformación educativa

El padre Jesús Montero Tirado criticó igualmente al MEC por no fomentar la adhesión de la ciudadanía para cambiar realmente el rumbo de la educación. Alegó igualmente que hay un supuesto proyecto que quita la patria potestad a los padres.

La falta de políticas de mejoras para la educación inclusiva, el autoritarismo que ejerce el MEC en todo el sistema educativo continuando con la influencia del partido de Gobierno en las instituciones educativas son otras de las críticas.

Para llevar adelante el proyecto, sin cambios pedagógicos ni en los contenidos de los programas de estudio, se requieren de USD 2.500 millones anuales a partir del próximo año, según afirmó el ministro de Educación, Nicolás Zárate, quien ejerció una débil defensa ante las duras críticas recibidas desde hace cuatro años.

Discute las orientaciones de modelos educativos plurilingües, el desarrollo profesional del educador, la ciencia y el uso de las TIC, agregó en un comunicado oficial.

“El 5 de julio ya presentamos el borrador de este segundo acuerdo, es falso que no haya participación”, aseguró.

El MEC declaró este como el mes de la transformación educativa. Un evento cerrado y exclusivo para directores departamentales y algunos supervisores se organizó ayer en un hotel capitalino.

DIFERENCIAS. Violaciones de artículos de la Constitución Nacional y de normativas vigentes con respecto a la patria potestad de los padres de familia fue la principal crítica de Montero Tirado en una carta dirigida al presidente Mario Abdo. Incluso acusa al Estado de intentar “apropiarse” de los hijos de familias.

“No es necesario inventar supuestas violaciones que no existen. La patria potestad no es tal si los padres no contribuyen realmente al bienestar y el desarrollo de niños y adolescentes”, remarcan. Organizaciones, como la Fenaes, la OTEP-Auténtica, Serpaj, Estrado y el MÁS (docentes del interior) son algunas de las integrantes de la Red por el Derecho a la Educación.