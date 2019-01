“Me costó un poco la vuelta a las canchas”

“Me costó un poco volver a la cancha, pero lo importante es que volví a jugar luego de un tiempo largo y que el equipo haya ganado”, explicó el defensor. Seguido, el paraguariense agregó que ya estaba con ganas de jugar y que le vino muy bien estar con el grupo.

Un whatsapp. Consultado sobre cómo se enteró que iba a jugar, Rolón confesó: “El profesor Daniel Garnero me envió un mensaje y me dijo que prepare mi ropa de concentración. Después me enteré de lo que ocurrió con Sergio (Otálvaro), a quien le deseo pronta recuperación”.

En el franjeado, Rolón venía jugando como central, pero también le gusta jugar de lateral derecho, puesto donde se destacó en Guaraní, justamente con Garnero como DT.

al quirófano. Según las informaciones, Sergio Otálvaro, quien el viernes fue operado a raíz de una apendicitis aguda, sufrió un sangrado interno y tuvo que volver a ser operado de urgencia. El cafetero estaría un mes fuera.