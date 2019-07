Masi pide a Alliana respeto al Senado, y alerta repercusiones

En nombre de la bancada del Partido Democrático Progresista (PDP), la legisladora manifestó su repudio y pidió al presidente de la Cámara de Senadores, Blas Llano, y a las demás bancadas, que “hablen” con el diputado para que deje de deslegitimar las decisiones de este poder del Estado.

Alliana había reivindicado el juramento de Horacio Cartes y apuntó que existen tres senadores que no deben ocupar bancas, por lo que –según aseguró– las sesiones no tienen validez. El cartismo rechaza el juramento de Rodolfo Friedmann, quien ingresó en el lugar del ex presidente.

“Insistimos con el respeto a la voluntad popular, no solamente al juramento de Horacio Cartes, también de Nicanor Duarte Frutos, y que se cumpla lo que establece la ley, el Código Electoral en el Senado, que tarde o temprano la historia le va a pasar la factura. No pueden tener tres senadores mau. Todo lo que hoy resuelve el Senado prácticamente no tiene validez”, aseveró Alliana.

Masi alertó que poner en tela de juicio las sesiones del pleno, puede tener repercusiones, ya que se pone en riesgo la institucionalidad, “por una reivindicación que puede ser válida o no”. Añadió que si fuese otro diputado no sería tan importante, pero se trata del titular de la Cámara. Como ejemplo, destacó que al aprobar leyes antilavado, cualquier narcotraficante puede aludir que la decisión es inválida. “Pueden seguir reivindicando, yo no voy a meterme en esta cuestión del juramento o no del ex presidente Cartes, porque en su momento vamos a tratar si es que se presenta, pero desde esta bancada repudiamos las expresiones, las decisiones del Senado de la República, además de soberanas, son legítimas y legales. Entonces que sea mínimamente coherente y que no aprueben ninguna iniciativa del Senado”, sostuvo.

En respuesta, el senador Sergio Godoy dijo que están a favor del juramento de Cartes y que existe una denuncia ante la Fiscalía contra Fernando Lugo por haber convocado a senadores de forma “irregular” y aclaró que las sesiones no son inválidas, pero sí pueden ser declaradas nulas.