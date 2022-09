Masi cuestiona las trabas para tratar denuncia contra fiscales

Sostuvo que en todo caso, tenían la opción de votar en contra. Aclaró que estaría insistiendo con sus proyectos recién la próxima semana.

Uno de ellos es una resolución que formula denuncia ante el Ministerio Público en contra del agente fiscal Lorenzo Lezcano, la fiscala general Sandra Quiñónez y otros, por supuesta comisión de hechos punibles de frustración de la persecución y ejecución penal con agravantes e inducción a un subordinado a un hecho punible.

El otro es un proyecto de declaración que insta al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados a iniciar el enjuiciamiento del agente fiscal Osmar Legal por la falta de impulso de determinadas investigaciones a su cargo. “¿Porqué no votan en contra? Quiero dejar constancia que no quieren votar. Desde el principio trataron que se levante. Qué mierda la Fiscalía de un poder del Estado”, reclamó Masi, cuando se corroboró que la sesión finalmente quedó sin cuórum.

“Que se les descuente presidente”, acotó la senadora del Frente Guasu Esperanza Martínez, sobre sus pares. “Se levantó para no tratar en la realidad el tema de la denuncia a Lorenzo Lezcano y Osmar Legal. De verdad, que voten en contra, nadie les obliga, cada uno es libre de votar”, refirió Desirée, al retirarse de la sala de sesiones.

“Mañana (por hoy) tendremos muchos vencimientos. No voy a meter porque se va a dejar sin cuórum. Está la ley de derribo (de aviones). Pero la próxima semana voy a insistir”, refirió. “¿Porqué estoy haciendo la denuncia? Me da mucha pena. No era mi intención traer el debate a la plenaria. Yo iba a firmar sola, pero varios senadores me dijeron que no porque era grave”, comentó. “Esos mismos ahora, algunos están negociando para que no se trate. No voy a decir el nombre. Se comprometieron”, fue su reclamo.

“Por otra parte, es cierto que la gente dice: ¿Porqué denunciás? No espero que el juez investigue ni que el Jurado remueva, pero hay que cumplir el trámite”, explicó.

“La verdad que hay senadores que son muy amigos de estos fiscales. Lo más probable es que el Jurado les absuelva. Voy a insistir pero no mañana (hoy) porque van a dejar otra vez sin cuórum. Si no consigo voy a firmar sola”, sentenció.

Además, cuestionó que Mónica Seifart, representante del Ejecutivo ante el JEM, diga que esperan la denuncia, y que no se actúe de oficio.