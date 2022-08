Masi advierte que no la callarán

Sostuvo que su intervención en el Senado fue un adelanto, que se van a poner más nerviosos, que no tiene una pizca de miedo y que no la van a callar.

“Aviso al Ministerio Público que no pienso responder nada de los disparates que están diciendo en algunos medios, y menos mensajes privados”, remarcó en el Twitter.

“Como el significativamente vinculado al terrorismo internacional y significativamente corrupto está en plan vístima (sic), y ante varios mensajes de tilinguerías, hago lo mismo. Si me quieren callar, me van a tener que matar”, desafió y añadió: “No tengo ejército de matones de custodia. Ni quiero”.

“Recuerdo al Ministerio Público y hurreros, obvio, que son los únicos que tienen competencia exclusiva y excluyente de imputación y otras medidas para detener o evitar fugas”, remarcó.

“Sus disparates insultan la inteligencia. Todos los líderes huyeron, a pesar de las evidencias. Es un hecho. Dejen de joder”, cuestionó.

“Aviso que fue un adelanto nomás. Se van a poner más nerviosos. No tengo una pizca de miedo y no me van a callar”, sostuvo.

“¿Ya aclaró el fiscal Lorenzo Lezcano, ex ministro del Interior de HC, problema de coordinación de fiscales? En esa descoordinación, se fugan Marset, Lindomar (PCC), Insfrán, Sartoro y otros. Y casi le cuesta la vida a Ruiz Díaz del comando tripartito”, escribió.