Más Sucesos

Ex ministro de la SEN, derivado a Tacumbú

El ex titular de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Joaquín Roa, fue derivado ayer a la Penitenciaría Nacional de Tacumbú.

El ex ministro fue acusado por el Ministerio Público de cometer cohecho pasivo agravado y lavado de dinero.

Su prisión preventiva en Tacumbú había sido impuesta por el juez Agustín Delmás. Para dicha medida, se alegó peligro de fuga y de obstrucción a la investigación.

El traslado de Roa se realizó luego de permanecer diez días en el Departamento de Judiciales de la Policía.

Según la Fiscalía, Joaquín Roa adquirió un yate en el 2018 de la empresa Tapiracuái, valuado en USD 450.000, de Alberto Koube, uno de los detenidos e imputados en la operación A Ultranza PY.