Más Sucesos

Pleno de Corte modifica acordada sanitaria

El pleno de la Corte modificó ayer la acordada sanitaria a raíz de la situación epidemiológica actual. La misma regirá desde hoy hasta el próximo 7 de abril, en las 24 ciudades consideradas zonas rojas por contagios de Covid-19.

El horario escalonado no será modificado. Seguirán entrando de 07:00 a 13:00, de 07:30 a 13:30 y de 08:00 a 14:00. Además, se hará el trabajo en cuadrillas, para todos los juzgados que cuentan con 6 funcionarios en adelante. Estas cuadrillas no afectan a los gabinetes de los ministros, ni al personal de la Dirección de Seguridad. Sin embargo, los jueces ya tendrán también esta modalidad de cuadrillas. Tampoco se suspenden los plazos procesales ni registrales. Según los ministros, no habrá reducción de servicios ni se suspenderán audiencias. Además, se pedirá informes a todos los jueces de las causas en estado de sentencia.