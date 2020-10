Más Sucesos

Otra vez rechazan libertad de Ulises Quintana

La jueza de Garantías Alicia Pedrozo de nuevo rechazó la libertad del diputado Ulises Quintana, en el caso del Operativo Berilo, donde también está acusado Reinaldo Cabaña.

La defensa del encausado sostiene que no se dan los hechos punibles investigados por la Fiscalía, ya que lo único que se dio fue una grabación telefónica, donde no hubo drogas u otros hechos, por lo que correspondía la libertad.

El fiscal Eduardo Royg, por su parte, solicitó que se ratificara la prisión preventiva.

La jueza entendió que los hechos señalados por la defensa ya fueron analizados varias veces, además de que no existen hechos nuevos, por lo que rechazó la libertad. Con ello, el diputado seguirá en la prisión de Viñas Cué.