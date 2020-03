Más Sucesos

Se incendia vivienda de madera

Una precaria vivienda fue totalmente consumida por un incendio, ayer a las 15.40, en el asentamiento Amanecer de la ciudad de Hernandarias. No se sabe si fue provocado o causado por algún desperfecto en la instalación eléctrica de la casa.

El propietario de la casa de madera y techo de eternit es el señor José Isidro González Toledo, de 52 años. El hecho no se cobró ninguna víctima, pues en ese momento no se encontraba nadie en la vivienda.

Hasta el sitio fueron personal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la ciudad de Hernandarias, quienes lograron sofocar el incendio.

El hecho fue comunicado al agente fiscal Alfredo Acosta Heyn. El procedimiento estuvo a cargo del suboficial Ricardo Cristaldo y del suboficial Jorge Delgado.