Más Sucesos

Denuncian que Policía protege a prófugo

Tomasa Jacquet denunció que su ex pareja es protegida por la Policía. Emiliano Cabrera –de Limpio– tiene orden de captura en Tacumbú hace meses por violencia y todavía no le atrapan, porque aparentemente estaría encubierto por una red de extorsión.

La denuncia refiere que el hombre conoce a las personas cuyos vehículos todavía no cuentan con documentos. “Él llama a un oficial y cuando la persona va a salir en la entrada de Piquete ya le sigue la Policía y le multan. Así le da de comer a la Policía y él se gana su confianza”, señala. Los oficiales estarían de esta manera cobrando coima y protegiendo al hombre. La jueza Elsa Idoyaga dice que llama la atención que todavía no le aprehenden si supuestamente sigue trabajando en el mismo lugar.