Mas sucesos

Cae un supuesto asaltante escopetero

Sergio Iván Fernández Roa fue detenido ayer por agentes policiales, que lo estaban buscando por un asalto ocurrido el pasado 25 de enero en el local del minimercado Biggie, en el que presuntamente fue captado por cámaras de circuito cerrado, según los uniformados que participan de la investigación.

Fuentes del procedimiento indicaron que el detenido, que tiene antecedentes por robo agravado y hurto, era el encargado de ingresar a los locales portando una escopeta, con el que amenazaba a los cajeros para que den el dinero.

El hombre fue llevado a la sede de Investigación de Delitos, en Asunción.



Vivienda arde en llamas en Asunción

Alrededor de las 4 de la madrugada de ayer comenzó a propagarse el fuego en una vivienda del barrio Nazareth de Asunción, que no tardó en arder en llamas.

La casa está ubicada sobre las calles Nazareth y Osvaldo Chávez y según los intervinientes, el fuego comenzó en el techo y hasta el momento, no se sabe la causa.

Grande fue el susto de los pobladores cuando las llamas se extendieron a otras viviendas aledañas, pero la situación fue controlada por bomberos voluntarios que llegaron al lugar. Debido a la rápida acción, no se registraron heridos de gravedad después de este hecho, informaron fuentes del procedimiento.



Torneo de fútbol en penal de San Pedro

Dieciséis equipos formados por internos de la cárcel de San Pedro participan de un torneo de fútbol organizado por la Dirección del recinto penitenciario y que tendrá una duración de quince días. El Ministerio de Justicia, a través del Departamento de Prensa, difundió el evento y afirma que apuesta al deporte como una de las vías para la rehabilitación, porque libera las mentes y calma los momentos de tensión que genera el estar privado de libertad. La competencia se implementa de manera periódica dentro del penal, por lo que las personas privadas de libertad se preparan constantemente para participar en el torneo.