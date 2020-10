Más que nunca hay que insistir en los cuidados, asevera especialista

Esto, ante la vigencia del Decreto 4115/20 con las nuevas disposiciones del Gobierno Nacional, que establece el levantamiento gradual del aislamiento preventivo por la pandemia del Covid-19, permitiendo que el horario de circulación sea hasta las 23.59, la realización de eventos sociales y encuentros en residencias particulares.

‘’Hay que cuidarnos. Nosotros vamos a convivir con este virus, no sé cuánto tiempo, probablemente un año, dos años, no lo sabemos. La vacuna está cada vez más en la nebulosa y si viene tal vez no alcance al 50%. Tenemos que acostumbrarnos a este nuevo ritmo de vida, a la nueva propuesta”, señaló.

Fusillo aclaró que el decreto elimina las fases, lo que no quiere decir que se termina la cuarentena. “Hay que ser bien claro en esto. Nunca se dijo eso. Es una nueva estrategia de vida en la cual se acepta que el virus vino para quedarse”, aseguró.

Explicó que la estrategia, más bien, pasa por el hecho de blanquear las reuniones sociales y “fundamentalmente de reconocer que las fases intermedias no estaban funcionando como se creía” con la cuarentena inteligente, que iba reactivando determinados sectores económicos.

“No sabemos cómo va a resultar. Nosotros (médicos) tenemos otra visión más cerrada, porque siempre estamos en los hospitales, que es un lugar cerrado. Epidemiológicamente, estamos en una meseta alta, donde el ritmo de contagios es elevado y el descenso todavía no se da”, expuso.