Piden informe sobre obras no ejecutadas

La Junta Municipal de Asunción solicitó un pedido de informe a la Intendencia sobre falta de ejecución de bonos y si aún se cuenta con los fondos que no se utilizaron para las obras previstas.

El concejal Pablo Callizo (PQ) señaló que en el caso del G3, del año 2016, el monto fue G. 40.000 millones pero se observa falta de ejecución en su totalidad. Citó que la construcción de muros de contención de arroyos solo tiene 92% de ejecución, en otro caso aún no se tiene recibimiento de obras. Además, es nula la construcción de veredas inclusivas sobre la calle Morquio, entre Eusebio Ayala y Fernando de la Mora. Solicitaron informe sobre los saldos que deben estar depositados en cuentas bancarias para reprogramación.



Botánico: Señalan falta de documentos

En la sesión de la Junta Municipal de Asunción estaba prevista ayer la comparecencia del interventor Emerson Aguilar, a fin de brindar explicaciones sobre el informe de auditoría realizada a la Dirección del Jardín Botánico y Zoológico. Pero no apareció. El argumento fue que se le avisó “sobre la hora”, a pesar de que la convocatoria fue acordada ocho días atrás. Reiteraron la convocatoria para el próximo miércoles.

La concejala Jazmín Galeano (PEN) lamentó que desde hace más de seis meses no responden reiterados pedidos de informes sobre el zoológico.

Cuestionó que el informe carece de documentación respaldatoria. Solicitó que se presenten facturas y recibos de pagos.



Myriam Peña, nueva decana de Derecho

La nueva decana de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) es la doctora Myriam Peña, quien reemplaza al ex magistrado fallecido Raúl Torres Kirmser.

La ex magistrada, que se había jubilado en el 2020 al cumplir 75 años, estaba como vicedecana en Derecho hasta hace unos días.

Fue declarada decana por resolución N°1299/2022 del Rectorado de la UNA. Estará a cargo de la institución hasta el 2026.

El ex ministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) José Raúl Torres Kirmser y decano de la Facultad de Derecho UNA murió el pasado 2 de junio, tras atravesar complicaciones de salud y estar internado en el sanatorio La Costa de Asunción.