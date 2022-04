Juez rechaza amparo para inscribir a alumna en colegio capitalino

Un amparo constitucional promovido por la madre de una adolescente para lograr la inscripción de su hija en el colegio Lumen, de nuestra capital, fue rechazado in límine por el juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú.

La presentación se hizo de modo a lograr que la menor sea inscrita en el Primer Curso de la Media. En su amparo, señala que la misma es alumna de la institución desde la educación inicial, Escolar Básica y Media del Colegio Lumen, debido al nivel educativo, según explica.

Añade que durante la pandemia tuvo la modalidad virtual y luego la burbuja. Señaló que su hija fue afectada por el Covid-19 y que con algunas secuelas igual rindió en febrero pasado, donde aprobó las materias.

Sin embargo, hasta ahora, el colegio se niega la inscripción, y que no debe siquiera cuotas, por lo que dice que se viola su derecho a la educación.

El juez entiende que no se agotó la vía administrativa previa. Debía acudir primero al Ministerio de Educación y Ciencias antes de la vía judicial, por lo que rechazó in límine el amparo.