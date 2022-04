Se registraron menos siniestros viales durante la Semana Santa

Desde el Hospital de Trauma realizaron un balance sobre accidentes en ruta durante la Semana Santa. Se reportó una menor cantidad de siniestros viales y fallecidos en comparación con el 2019, antes de la pandemia del Covid-19.

El director del Hospital de Trauma, Agustín Saldívar, informó que las cifras de accidentes en Semana Santa son menores a las que se tenían antes del confinamiento. No obstante, se registró un total de siete fallecidos, de los cuales cuatro fueron motociclistas. En el 2019, la cantidad de víctimas fatales alcanzó nueve, en el 2020 siete y en el 2021 seis.

Saldívar señaló que se registró un total de 164 siniestros viales, mientras que en el 2019 se llegó a 218. Del total de afectados, 119 involucran a motociclistas. En cuanto a las agresiones, indicó que se registraron 67, cifra similar a la del 2019, cuando se alcanzaron 69 casos.

El centro hospitalario atendió a un total de 1.055 pacientes durante la Semana Santa, cantidad también menor a los asistidos en el 2019, cuando llegaron a 1.423 personas.

Saldívar manifestó que las cifras disminuyeron y que no se trata de una sola medida para tener un mejor resultado. “Es un resultado del plagueo y cuando se llega cambia las actitudes de lo negativo a lo positivo”, remarcó a NPY.

De igual manera, dijo que la cantidad de niños lesionados fue de cinco y que se trata de una cifra menor al promedio de 13 para arriba que se registraba en las últimas tres semanas. Finalmente, pidió que el Ministerio Público intervenga para ayudarlos cuando se trata de menores lesionados.



Terminal aumentó 70% sus recaudaciones con viajes en días santos

Los días santos representaron un gran repunte en las recaudaciones de la Terminal de Ómnibus de Asunción (TOA), que con un paso de más de 100.000 personas, logró un aumento de 70% en sus ingresos, confirmó la directora Sara Giménez en comunicación con radio Monumental 1080 AM.

En el marco del operativo de Semana Santa, un total de 105.000 pasajeros pasaron por la estación terrestre rumbo a distintos destinos.

“Tuvimos movimientos registrados como salidas asociadas a la Semana Santa y superamos los números estimados. La expectativa que teníamos era de 80.000 pasajeros, pero cerramos el operativo con 105.000”, remarcó.

Tras el confinamiento por la pandemia y los contagios del Covid-19 en los últimos dos años, muchos volvieron a viajar al interior del país en esta Semana Santa y la cifra de pasajeros se disparó.

Giménez señaló que registraron un aumento del 70% en las recaudaciones durante los días santos, con un promedio de G. 45 millones por día. “A esto debemos multiplicar por los tres días de mayor movimiento”, indicó.

En su momento, la Dirección Nacional de Transporte (Dinatrán) había anunciado un refuerzo de horarios para la salida de buses desde la capital al interior del país y viceversa hasta las 23:59 de este lunes, justamente por la gran demanda de viajeros.

El turismo interno en general también pudo celebrar cifras interesantes, ya que en todo el país se pudo notar una masiva concurrencia, sobre todo en lugares que ofrecieron atractivos.