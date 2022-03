Sin respuestas aún sobre el Zoo

Desde la Municipalidad de Asunción aún no hay respuesta oficial sobre el pedido de intervención del Jardín Botánico y Zoológico que la Junta aprobó por unanimidad la semana anterior, tras denuncias sobre irregularidades. El director de Asuntos Jurídicos de la Comuna, Benito Torres, indicó que por su dirección aún no pasó el documento para evaluar los antecedentes. Pero, enfatizó reiteradamente que la Intendencia es la única con potestad para ejecutar o no la intervención. Existen sospechas de un posible veto. Falta de informes, recolección deficiente de basuras, mala disposición de restos de animales, cuestionamiento sobre fiscalización de convenio con la fundación Maris Llorens, de la propia directora son algunos de los reclamos.



Máquinas de juego: Piden datos

Los concejales colorados de Asunción, Jesús Lara, Arturo Almirón y Enrique Berni, solicitaron a la Intendencia conocer el estado actual de los permisos de explotación de cerca de 3.500 máquinas de juegos de azar, autorizadas por la Ordenanza N° 102/17, con todos los datos de los beneficiados con las concesiones. Ante la consulta del motivo de informe, Lara alegó que es porque necesitan acceder a todas las documentaciones atendiendo a que son nuevos concejales. En el 2021, fue debatido por varios meses el pedido de exoneración de canon, del 2020, de permisionarios de dicho rubro, por pandemia. Algunos oficialistas postergaban el tratamiento cada vez que no existían los votos para aprobar. Finalmente la Junta rechazó el pedido.