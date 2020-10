Docentes exigen recursos en su día

Que no se recorte la inversión en el sector, donde se prevé un 8% menos para el MEC en el 2021, fue el clamor de los educadores ayer. Con una protesta, agremiados a la Organización de Trabajadores de la Educación (Otep-SN), recordaron el Día Mundial del Docente. En particular, exigieron que no se recorte el presupuesto educativo. Al contrario, exigieron que se incremente. Los docentes recordaron que sostienen las clases en pandemia.