Más Interior

Denuncian que no funciona el único cajero

El único cajero automático del Departamento de Alto Paraguay, ubicado en Fuerte Olimpo, no funcionaba ayer, en vísperas de la Navidad. En tal sentido, había mucha demanda de funcionarios de diversas entidades que cobran los salarios a través de tarjeta de débito. A cada rato los usuarios intentaban realizar la extracción, pero era en vano. Ni al aguinaldo pudieron acceder algunos.

El cajero es del Banco Nacional de Fomento. Las personas que tienen la intención de cobrar sus haberes debieron trasladarse a la cabina ubicada en el predio de la Gobernación de Alto Paraguay para poder realizar la transacción, ya que la señal de internet es la que dificultaba el funcionamiento.

Una mala calidad de la cobertura de internet es la causante de que el único cajero no funcione a pesar de que cuenta con la disponibilidad para emitir los pagos a los usuarios. Muchos de ellos dependen de ella para poder cobrar tanto salarios como aguinaldos, según informaron.

Funcionarios públicos, docentes, policías, del Ministerio de Salud, Poder Judicial y sobre todo las personas de la tercera edad y los beneficiarios del programa Tekoporã fueron algunos de los afectados por la falla de sistema en el cajero, que no es la primera vez que experimenta el problema.

Muchos funcionarios y personas adultas mayores volvieron a sus hogares sin poder acceder a sus haberes y pensiones, según la situación que se registró ayer hasta en horas de la tarde. A.M.