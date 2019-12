Más Interior

En fiesta mariana disminuyó recaudación

Como es tradicional, cada año durante las festividades religiosas del 8 de diciembre y su octava, la Municipalidad de Caacupé alquila espacios para montaje de casillas para la venta de productos, pero hubo una reducción en la recaudación. La responsable del área de finanzas de la Municipalidad de Caacupé, Rosa González, informó que este año fue menos la recaudación en concepto de alquiler de lotes, comparando con el año pasado.

“El año pasado (2018) la recaudación en el concepto de arrendamientos de lugares ha sido de G. 728.000.000, mientras que este año se tiene un total de G. 650.000.000 de recaudación. Es menos que la del año pasado”, especificó.

En otro momento, Rosa González señaló que los funcionarios municipales de control pasaron por situaciones incómodas contra algunos comerciantes que no abonaron canon, debido a la prepotencia al ocupar el espacio.

“En los días 6 y 7 de diciembre, debido al aluvión de personas que llegaron de distintas partes del país, se instalaron en cualquier parte, con tal de estar lo más cerca del santuario. Incluso sacando lugares a personas que ya pagaron totalmente sus lotes, viviéndose así una especie de todos contra todos. Yo me coloco aquí y nadie me va a sacar de este lugar. Fueron momentos realmente de gran prepotencia donde los invasores no querían saber nada, más que situarse en cualquier lugar sin abonar absolutamente nada”. D. B.



Suspenden otra vez operativo en Morombí

A pedido de la Policía Nacional, se volvió a suspender la semana pasada el operativo para combatir el narcotráfico, el tráfico de rollos y la deforestación en la Reserva Natural Morombí, que abarca los departamentos de Canindeyú, Alto Paraná y Caaguazú. La suspendida incursión de los organismos de seguridad se da como resultado de la denuncia hecha por la Comisión Nacional de Defensa de los Recursos Naturales (Conaderna), cuyos integrantes son los senadores Blas Lanzoni y Juan Afara, que ya constataron la crítica situación en que se encuentra el área protegida durante un sobrevuelo por la zona. La Cámara de Senadores aprobó y emitió un documento oficial instando a las diferentes instituciones del Estado, a fin de que en forma inmediata inicien acciones de protección a la reserva Morombí. Sin embargo, el comisario Édgar R. Agustín Meza Ibarra, director Policial de Caaguazú, solicitó al fiscal interviniente, abogado Carlos Gustavo Chamorro, la posposición del operativo del pasado jueves dentro de la mencionada reserva, alegando el mal estado de los caminos a consecuencia de las últimas precipitaciones registradas en la zona. Mientras tanto, funcionarios al servicio de la firma Campos Morombí, impotentes denunciaron que son incesantes los trabajos de deforestación y tala de maderas en la zona. Se aguarda que se vuelva a fijar una nueva fecha para el operativo. E. C.