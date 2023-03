Más Deportes

Tsitsipas avanza en Masters 1000 de Miami

En su estreno el tenista griego Stéfanos Tsitsipás (foto) salió airoso de un duro pulso frente al chileno Cristian Garín en la tercera ronda del Masters 1000 de Miami.

Tsitsipas, número tres del ránking de la ATP, superó a Garín (82º) por 6-3, 4-6 y 6-4 en dos horas y seis minutos de juego. El griego se estrenaba apenas este lunes en Miami (Florida) después de pasar la segunda ronda por retirada de Richard Gasquet. El rival de Tsitsipas, en su cuarta participación seguida en los octavos de Miami, será el ruso Karen Khachanov, semifinalista del pasado Abierto de Estados Unidos, que se impuso el lunes al checo Jirí Lehecka en dos sets.



Bruno asegura buen ambiente en Portugal

El centrocampista Bruno Fernandes aseguró que el ambiente en la selección de Portugal “siempre ha sido bueno” y que la llegada de Roberto Martínez no ha traído el “aire fresco” del que habló Cristiano Ronaldo días atrás, tras el inicio de un nuevo proceso.

Tras la victoria por 0-6 del pasado domingo ante Luxemburgo, Fernandes contradijo las palabras de Cristiano y subrayó que la llegada de Martínez al banquillo de la selección lusa en sustitución de Fernando Santos sólo añadió “nuevas ideas” que el equipo tiene que “asimilar”.

“No hay ningún soplo de aire fresco. Es solo un periodo de transición. El ambiente en la selección siempre ha sido bueno. Nunca ha habido nada que no fuera un aire fresco”, señaló Fernandes en declaraciones a la cadena portuguesa RTP3.



Le Bron regresa, pero los Lakers pierden

Los Angeles Lakers perdieron por el marcador de 118-108 ante los Chicago Bulls pese al regreso de su superestrella LeBron James, que fue suplente por 2ª vez en su carrera.

Ante los Bulls, James anotó 19 puntos en 30 minutos partiendo desde el banquillo por segunda vez en sus dos décadas de carrera.

En sus 1.413 partidos anteriores de fase regular, James solo había sido suplente en una victoria con los Cavaliers ante los Pacers el 11 de diciembre de 2007, cuando también volvía de una lesión. Los Lakers dejaron escapar su racha de tres victorias seguidas y ocupan la novena plaza de la Conferencia Oeste.



Al Khelaifi conforme con el Mundial de Clubes

El presidente de la Asociación Europea de Clubes (ECA), Nasser Al Khelaïfi, aseguró que “el nuevo formato del Mundial de Clubes será excelente” y “aportará partidos más emocionantes y más solidaridad para todos en toda la pirámide futbolística, incluidos los clubes no participantes, sin agrupar el calendario”.







Durante su intervención en la 29 Asamblea General de la ECA que se celebró en Budapest, Al Khelaifi elogió la nueva competición, que a partir de 2025 contará con 32 equipos, 12 de ellos europeos, y destacó que “nunca antes los clubes habían tenido una mayor distribución de los ingresos ni más voz en la configuración de su futuro financiero”, agregando además: “No debemos olvidar, la relación de la ECA con la UEFA ha cambiado por completo en los últimos dos años”.