Más deportes

Fitness

Paraguaya logra título en el Sudamericano

La fisicoculturista Claudia Persíngola logró el título absoluto de campeona sudamericana de la NPC, en Buenos Aires, en la categoría women phisic.

“Este logro es una gran paso para mi carrera como atleta un sueño que trabajé durante 9 meses, entrené como una profesional me preparé mentalmente como profesional. Llegar a un campeonato sudamericano y ganar solo me resta decir que fue buen hecho todo, dentro del evento de la npc worldwide Argentina”, remarcó. Persingola es campeona nacional en el women phisic, lo que le dio la posibilidad de competir en el Suda y su gran sueño es llegar al Mrs. Olympia.



Tenis

Novak Djokovic se prepara para ir a Australia

La temporada 2023 ya se viene en días. El tenis no descansa y, tras los últimos partidos del 2022, que son de pretemporada, los jugadores empiezan a trazarse sus primeros objetivos.

Novak Djokovic, va sumando minutos en la World Tennis League y ya piensa en el Open de Australia, el primer Grand Slam del año (16-29 enero).

“Después de lo que sucedió el año pasado, espero tener una recepción decente allí y que ello pueda ayudarme a jugar un buen tenis”, se refirió el serbio, quien fue vetado por el gobierno australiano por no vacunarse contra el Covid.