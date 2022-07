Más Deportes

Fútbol de playa

La Albirroja gana en los amistosos

La Selección Paraguaya de fútbol playa (Los Pynandi) venció en dos de los tres amistosos disputados ante el seleccionado de Marruecos, compromisos de preparación para el equipo de cara a los Juegos de Odesur que serán en octubre.

En el primer duelo, la victoria paraguaya fue por 6 a 5, con goles de Mathías Martínez (2), Valentín Benítez, Pablo Benítez, Jhovanny Benítez y Carlos Carballo.

En el segundo choque fue derrota frente a los africanos por 4-3; anotaron: Matías Martínez, Pablo Benítez y Milciades Cáceres.

En el último duelo, la victoria del representativo paraguayo fue por 5 a 3 con tantos de Carlos Carballo; Saúl González; Sixto Cantero; Saúl González y Valentín Benítez.



Básquetbol

El viernes arranca el cuadrangular final

Este viernes 8 de julio se pone en marcha la primera etapa del cuadrangular final de la Liga Nacional de básquet masculino 2022.

Los juegos por la fecha 1: Libertad vs. San José (Tigo La Huertita, 19:30) y Colonias Gold vs. Olimpia Kings (Polideportivo Ka’a Poty de Colonias Unidas, 20:30).

En la fecha 2, el lunes 11: Olimpia Kings vs. Libertad (Polideportivo ODD, 19:30) y San José vs. Colonias Gold (León Coundou, 20:00).

Fecha 3, el jueves 14: San José vs. Olimpia Kings (León Condou, 19.30) y el viernes 15: Colonias Gold vs. Libertad (Poli Ka’a Poty de Colonias Unidas, 20:00).