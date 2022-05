Más Deportes

Tenis

Nole se impone y avanza en torneo de Roma

El número 1 mundial Novak Djokovic se clasificó para los octavos de final del Masters 1000 de Roma tras imponerse fácilmente al ruso Aslan Karatsev (35º) por 6-3 y 6-2 en hora y media de partido.

El serbio, quíntuple ganador en Roma, se enfrentará en la siguiente ronda a su compatriota Laslo Djere (59º), al que derrotó con muchas dificultades hace un mes en el torneo de Belgrado, o con el suizo Stan Wawrinka (361º), que trata de regresar a su nivel tras un año y medio de lesiones y que el lunes logró su primera victoria en quince meses. El duelo es hoy.



NBA

Curry se destaca en victoria de los Warriors

Stephen Curry potenció los motores y ayudó a los Golden State Warriors en una victoria 101-98 sobre los Grizzlies, a quienes puso al borde del abismo al poner su semifinal del Oeste 3-1, mientras que en el Este los Celtics ganaron e igualaron su semifinal frente a los Bucks por 2-2.

Curry logró cuatro tiros libres en los últimos segundos para despegar a los Warriors en el marcador. El estelar jugador terminó con 32 puntos.

A su vez los Celtics vencieron 116-108 a los Bucks e igualaron la semifinal.



Fútbol de salón

Prosigue la competencia en la División Oro

Esta noche con tres enfrentamientos continúa la disputa de la División Oro de fútbol de salón, con el desarrollo de la fecha dos de la segunda rueda.

Los juegos: Fomento vs. Artemios FC (Barrio Obrero), Universitario vs. Azucena (Star’s Club) y Occidental vs. La Cur (Benjamín Aceval). El viernes 13: 12 de Junio vs. Zavala Cué (Bolívar), Varadero vs. San Antonio (Fomento) y Cerro Corá vs. La Merced (Lambaré). Los duelos se inician a las 20:00 en Juvenil y 21:00 en Primera.