Más Deportes

Futsal FIFA

Se juega la sexta fecha en la Liga Prémium

Seis juegos fueron programados para hoy en la sexta fecha de la Liga Prémium 2022, que organiza la APF.

Por la Serie A: Afemec vs. Cnel. Escurra (en Lambaré), Villa Hayes vs. Dvo. Santaní (en Villa Hayes) y Star’s Club vs. Recoleta (Sajonia). Libre: Cerro Porteño.

En el Grupo B: Exa Ysaty vs. Presidente Hayes (en Ysaty), Humaitá vs. La Furia (en Humaitá) y Olimpia vs. Santa María (en el COP). Libre: Sport Colonial. Todos los juegos arrancan a las 20.30.

Lidera el grupo A, Cerro con 11 unidades, seguido por Villa Hayes con 8; en el Grupo B, Olimpia es puntero con 15 y Colonial el 2° con 6 puntos.



Tenis

Wawrinka se estrenó con victoria en Roma

El veterano jugador suizo Stan Wawrinka, de 37 años, logró ayer su primera victoria desde hace más de un año, dominando al estadounidense Reilly Opelka (17º) 3-6, 7-5, 6-2 en la primera ronda del Masters 1000 de Roma.

El ex número 3 mundial (actual 361º después de caer 115 puestos en una semana), había perdido en sus primeras apariciones de los dos únicos torneos que había disputado esta temporada, Marbella y Montecarlo.

Wawrinka se enfrentará en segunda ronda al serbio Laslo Djere, que derrotó 6-2, 6-7 (7), 6-2 al croata Borna Coric.