Más Deportes

Tenis

Tsonga anunció su retiro tras el Rolanga

Jo-Wilfried Tsonga, ex número 5 mundial y durante un largo tiempo el mejor tenista francés, anunció que se retira después de Roland Garros 2022, cuando tendrá 37 años.

“Desde hace unas semanas he decidido que voy a parar en Roland este año; será mi decimoquinto”, afirmó el jugador, que ha caído al 220º lugar del ránking ATP.





Una drepanocitosis subyacente (enfermedad que afecta a los glóbulos rojos y provoca un cansancio), ha tenido problemas de rodillas, las vértebras y la articulación sacroilíaca.





Selección juvenil

La Albirroja Sub 20 se impuso a Chile 2-0

La Selección Paraguaya Sub 20 derrotó a Chile por 2 a 0, en duelo amistoso disputado en Luque.

Paraguay venció con goles de Sebastián Quintana y Matías López. El equipo estuvo conformado por: C. Urán (76' M. Bordón); V. Cabañas, L. Rolón, T. Servín y A. Cantero (76' R. Argüello); D. Gómez (68' N. Gasto), S. Quintana (68' M. López), J. González (76' G. Aguayo) y M. Segovia; L. Rolón (68' D. Derlis Aguilera) y C. Olmedo (55' A. Wlk). DT: Aldo Bobadilla. La revancha es mañana a las 8:00.