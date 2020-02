Más Deportes

Básquetbol

Libertad se potencia con Javier Martínez

Javier Martínez (foto), el ex entrenador de Olimpia, desde el lunes pasado está ligado al club Libertad. Japo acompañará a Christian Viveros en la conducción del principal equipo. Además, se encargará de las formativas de Libertad y del equipo femenino de básquetbol.

En otro orden, la Selección Paraguaya de básquet viaja hoy a las 6.00 a la ciudad de Panamá, donde jugará el viernes ante Panamá, una ventana del qualifier Mundial 2021. La revancha será el lunes 24 en el Arena SND. Paraguay está en el grupo con Panamá, Brasil y Uruguay.



Hándbol

Pdte. Hayes reclama ascenso a la Superliga

El club Presidente Hayes puede ser equipo de la Superliga de Honor de Hándbol. Hoy habrá una reunión en la que clubes de la Superliga y algunos clubes de la División de Honor presentarán documentos al Comité Ejecutivo (Cerro Porteño es el único que no firmó). Capiatá perdería el derecho de ascender al no estar en regla, se informó, y según el artículo IV “un club que ingrese o reingrese a la CPH solamente podrá hacerlo en la división que al tiempo de su afiliación o reafiliación constituyese la última categoría”.



Fútbol de playa

Hoy arranca la segunda etapa en el COP

La segunda etapa de la Superliga de Fútbol de Playa se pone en marcha esta noche en canchas del Comité Olímpico Paraguayo. El programa de partidos: A las 19.30 Presidente Hayes con Sportivo Luqueño. A la misma hora Cerro Porteño enfrentará a Areguá y Deportivo Luque a Deportivo Sajonia. A las 20.30 Mariano R. Alonso ante San Antonio y Rubio Ñu/C. España (foto) con Garden Club Paraguayo. La jornada sigue mañana y el viernes; el sábado las semifinales y el domingo en horario matinal la final.