Más Deportes

Rugby

San José se consagró invicto en M16

San José se consagró campeón invicto en el rugby, categoría M16, al vencer a Santa Clara 36 a 14, en partido jugado en su cancha de Surubi’i. San José arrancó con el siguiente XV: Daniel Quevedo, Alejandro Biedermann, Marcos Ortiz, Andino Samaniego, Adrián León, Agustín Acha, Héctor Grau, Ezequiel Ovando; Marcos Romañach, Daniel Cabriza, Patricio Cabrera, Bruno Pasquarelli, Tobías Andrada, Francisco Doria y Santino Pistilli.

Anotaron los tryes para el San José: Santino Pistilli, Bruno Pasquarelli y Francisco Doria, tres de ellos convertidos por Bruno Cabriza.



Interempresas

Se definen los últimos puestos del torneo AJV





Semana clave en la definición del torneo Interempresas del Grupo Vierci. Mañana se jugarán los partidos en fútbol de campo con esta programación: 19.50 Negrita FC vs. Tesapo'e Mburucuya; 20.25Leones de Cambacua Vs Sport Taller; 21.00 Pastas Frescas FC vs. Los Terroristas de Franz;

21.35 Los Poderosos de JA vs. Los Tremendos del Deposito. En fútbol 7x7, cancha 2 , 19.50 Los Galacticos de Laurelty vs. Doña Berta; 20.20 Ebribari vs. Logística Franz; 20.50 Los Bolleros de S6 San Bernardino vs.Team Retail.