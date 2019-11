Más Deportes

Tenis

Zverev se clasificó a semis del Finales ATP

El español Rafael Nadal cumplió al vencer en un intenso partido al griego Stefanos Tsitsipas 6-7 (4), 6-4 y 7-5, pero su victoria en la fase de grupos de las Finales ATP de Londres, no le valió, porque al imponerse después el alemán Alexander Zverev al ruso Daniil Medvédev, por 6-4 y 7-6 (4), el de Manacor, número uno del mundo al final de esta temporada, quedó fuera.

En las semifinales de este sábado, Tsitsipas se enfrentará con el suizo Roger Federer (11.00), y Zverev con el austriaco Dominic Thiem (17.00). De esta forma, el aficionado al tenis se perderá un nuevo duelo entre Nadal y Federer, el tercer enfrentamiento que más veces se ha dado en la historia del tenis (40).







Fútbol de playa

Goleada Pynandi de cara a la Copa Mundial

La Selección Paraguaya de fútbol de playa (Los Pynandi) vencieron a Senegal por 6-1, en juego amistoso de preparación de cara a la Copa Mundial la FIFA, que arranca el jueves 21 de noviembre en la Arena del COP.

Anotaron para el equipo nacional que es dirigido por Gustavo Guga Zloccowick: Carlos Carballo, en dos oportunidades, Pedro Morán, Luis Ojeda, Amado Rolón y Édgar Barreto. El quinteto inicial de Paraguay fue con: Yoao Rolón; Amado Rolón, Gustavo Benítez, Pedro Morán (C) y Valentín Benítez. La Selección de Fútbol Playa tiene previsto otro amistoso ante México para este domingo 17 de noviembre, con horario y escenario a confirmar.



Fútbol amateur

Se juega la final en el Exa Naciones Unidas





Hoy se juegan las finales del torneo de ex alumnos del Colegio Nacional Naciones Unidas, con varios partidos en las distintas categorías.

En hándbol, La 2000 enfrentará a Lacerodos; en Master futsal, Serafini vs. La Noventosa (Master); PSG vs. Cero5inco (Femenino); Rivarola vs. Flores (Súper Master); Durangos 02 vs. Don Amado (Senior); Bayer vs. Pacho (Ejecutivo); Boca vs. Ortiz (Juvenil). Durangos 02 (foto) es uno de los finalistas con: René Ayala, Horacio Osorio, Marcelo Samaniego, Jorge Vera, Cachito Barrientos, Fernando Núñez, Lucio Gómez, Iván Piatty, Gerardo Melgarejo, Augusto Arce, Paolo Forte, Raúl Samaniego, Víctor Giménez y Juan Sanabria.