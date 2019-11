Más Deportes

Fútbol femenino

Libertad-Limpeño juega ante Independiente

Hoy se juegan los partidos correspondientes a la novena fecha del torneo Clausura de fútbol femenino. Uno de los punteros del torneo, Libertad-Limpeño, jugará ante Independiente de Campo Grande, en el estadio del Deportivo Recoleta, desde las 19.00.

En Luque, General Díaz recibirá a Olimpia. Guaraní en su cancha jugará ante Deportivo Capiatá, ambos partidos también a las 19.00. Mañana se completará la ronda con General Caballero CG vs. Sol de América; Nacional/Humaitá vs. River Plate y Cerro Porteño vs. Deportivo Santaní.



Cuadra de Deportes

Exhibiciones en la explanada del Palacio

Referentes de distintos deportes tuvieron la oportunidad de mostrar su disciplina deportiva, durante una reunión en la explanada del Palacio de Gobierno, ayer, frente a la Costanera de Asunción. Con la presencia del titular del Ejecutivo Mario Abdo Benítez, quien estuvo compartiendo con los jóvenes, participando también en algunas de ellas, interactuando. El objetivo es que las distintas ciudades puedan formar parte de este proyecto que lleva adelante la Secretaría Nacional de Deportes (SND) para impulsar la práctica deportiva en su zona de influencia.