Más Deportes

Vóley de playa

Eligen figuras en torneo U16 y U20

El próximo fin de semana, sábado 28 y domingo 29, se jugará el torneo de vóley de playa de menores, que servirá de observación para escoger atletas para el Sudamericano Escolar. El certamen será en ambas ramas y se jugará en cancha del Deportivo Alemán. Las inscripciones se reciben hasta hoy al (0991) 923-685 con Jandir Setti. El sistema es Rey y Reina de playa. Los anotados: En U20 damas: Denise Morgenstern, Analía Delvalle, Wendy Neufeld, Susan Reckziegel, Nilsa, Sabri, Valeria Storrer, Abigail Morgenstern, Magui Paiva y Ceci García. Masculino U20: Uwe Nordmann, Ivo Rolón, Oliver Holtzman, Jhonatan Reckziegel, Pablo Portillo, Jorge Riveros, Artaban Gutiérrez, Gonzalo Melgarejo, Rodrigo Paredes, Enzo Torales, Fabri Cino y Mariano Gómez. U16: Camilo Vargas y Facundo Fernández.



Turf

Inauguración y Ex Presidentes, el 29

Dos premios especiales tiene el programa del Jockey Club del Paraguay para el próximo domingo 29. En la distancia principal, 2.000 metros se correrá el premio Inauguración del Hipódromo. Los anotados: Influyente, Olympic Google, Rey Maya, Acteon, Goloso y El Paisano. La fija: Influyente. A las 20.30 se correrá el premio especial Ex Presidentes del JCP sobre 1.200 metros y en donde están anotados: Starduns Melody, Toretto, Comandante, Rabauke, Galán, Enfant Wells (Ex Ambicioso), Eagle Beautiful y Western Cover. La fija: Stardus Melody. La reunión Nº 30 tiene en programa seis carreras locales y dos internacionales. La jornada comenzará a las 15.30 con la suelta sobre 800 metros en donde están anotados: Licenciada, Sicario, Mr. Plus, Ráfaga, Abuelo Tom, Presumido y Sununu Porã.





































Tenis

Paraguay superó a Egipto en la Davis

El equipo paraguayo de tenis Sub 16 venció ayer a Egipto 2-1 en el marco de la Copa Davis Júnior que se disputa en Orlando, Estados Unidos. Es el segundo triunfo de Paraguay, tras haber ganado también a Australia por 2-1. En el juego ante Egipto, abrió la serie Lucas Brítez Risso que no pudo sostener el ritmo y cayó ante Youssef Sadek por 2-0: 6-2 y 6-0. En el segundo juego, Adolfo Vallejo igualó las acciones tras vencer a Abd Elrahman Hassan también por 2-0: 6-4 y 6-2. Tras el 1-1 la serie se definió en dobles en donde Paraguay con Bruno Brítez/Adolfo Vallejo jugó con mucho aplomo y sobre todo categoría para ganar el juego 6-3 y 6-2 a Ibrahim-Sadek. Paraguay estará expectante del juego entre Serbia y Australia, porque de ganar el equipo serbio, Paraguay asegura un lugar entre los ocho mejores.