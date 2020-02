Más de 50 locales en Abasto están ocupados sin permiso

En el documento se evidencia, además, una inconsistencia de G. 413.489.502 entre el informe de Ejecución Presupuestaria de Ingresos de la Dirección de Abastecimiento y los ingresos depositados en la cuenta bancaria.

En total, la cartera morosa de permisionarios del Abasto es de G. 2.926.963.648, hasta el 31 de diciembre del 2019.

También existe una falta de cobro, en noviembre y diciembre del 2019, a permisionarios del Bloque C, sin autorización de exoneración de pagos, según el informe.

El presupuesto ejecutado en el Abasto fue de G. 6.996.435.164, en 2019. Sin embargo se evidencian, según Contraloría, deficiencias en las instalaciones eléctricas, falta de mantenimiento de los caminos internos y veredas, tanques de provisión de agua potable insuficientes, aguas servidas en canaletas de calles. No existen veredas y accesos inclusivos.

Agrega que la totalidad de los bloques, a excepción del C, no tienen instalaciones de prevención contra incendios y no hay equipos de primeros auxilios. La seguridad es insuficiente.