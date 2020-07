Más de 40 años llevando historias y aventuras a coloridos cómics

En este contexto de cuarentena, por la pandemia, el creador se vio impulsado a ofrecer sus publicaciones como una forma de superar el miedo y las preocupaciones, añadiendo el componente de sano entretenimiento a través de la lectura en la casa.

“Es lo que se me ocurrió para dar una alternativa a la gente, además de diversificar un poco los magros ingresos que uno tiene en estos momentos. Y descubrí que en todo el país hay lectores de cómics, a quienes les agrada recibir este tipo de obras”, comenta Goiriz.

De forma especial en este tiempo, el dibujante pone a disposición libros y revistas que fueron publicadas, solo o en colaboración con grandes guionistas.

“Hay de todo: nuestra historia en historietas, mitos guaraníes, fantasía, humor, aventura, ciencia ficción. Muchas personas no conocían estas propuestas de historietas nacionales, y en general la respuesta es muy positiva”, señala.

obras. Algunas de sus obras son: Huellas en la tormenta, una selección de historietas producidas a lo largo de 43 años de carrera; Warrior-M (Wood-Goiriz), una aventura futurista, con un antihéroe adicto a las causas perdidas; 1811 (Wood-Goiriz), que narra los sucesos que llevaron a la Independencia del Paraguay; 7 mitos guaraníes, con la historia de Tau y Kerana y su descendencia.

También está Humor y ambiente, una sarcástica y pesimista versión sobre los daños al ambiente, desde la visión de humoristas gráficos e historietistas, como Nico, Caló, Melki, Ann Lee, Casartelli, Yor, Argüello, y varios más.

También está Nikolas Klon, quien se ve obligado a luchar por su vida, en medio de una guerra entre gigantescas corporaciones que dominan toda la Tierra.

“Ya me preguntaron varias veces cuál es mi obra más emblemática y siempre acudo a la misma respuesta. Mi personaje más querido es Jopo (creado en 1983) que de vez en cuando me recuerda que existe y que debo seguir dibujándolo y haciéndole vivir sus aventuras. Pero la respuesta definitiva a esa pregunta no la tengo yo, sino los lectores, que son los que deciden qué es emblemático en cualquier autor”, asegura.

Perfil. Roberto Goiriz nació en Asunción, en 1961. Publicó sus historietas, libros e ilustraciones en Paraguay, Brasil, Argentina, España, Italia y Estados Unidos. Actualmente dirige la agencia Goiriz Imagen & Cía. y continúa con sus emprendimientos en el campo editorial.

Inició sus tareas profesionales en medios impresos. En 1978, gana el segundo puesto del Concurso Nacional del Humor Gráfico, luego se trasladó al ámbito publicitario, como diseñador gráfico. Paralelamente, empezó a exponer en galerías de arte. En 1980 crea, en conjunto con Argüello y Moreno, la primera revista de historietas del Paraguay: Quimera. En 1983 retorna al medio periodístico, en Última Hora, y crea a Jopo. Los interesados pueden contactar con el autor en el Facebook @TrompoPy o al WhatsApp (0981) 461-027.